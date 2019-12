Rifreddo in festa con il pranzo degli anziani

A dispetto della giornata piovosa c’era davvero un bel clima e tanta gente domenica 1 dicembre nel Salone parrocchiale per l’annuale pranzo degli anziani organizzato dal Comune e dal Gruppo Ana. Un evento che quest’anno si celebrava in contemporanea con la Festa del ringraziamento dando così vita ad un intera giornata di festeggiamenti. La giornata come di consueto è partita con la Santa messa delle 11 e poi e proseguita nel Salone parrocchiale per il grande pranzo comunitario.

Dal punto di vita culinario i partecipanti hanno potuto gustare piatti classici della tradizione piemontese ma anche qualche proposta più innovativa. Tutte pietanze molto apprezzate che si sono concluse il caffè servito che ha introdotto la parte dedicata alla premiazione. Seconda parte che ha visto il Comune offrire a chi è un po più in là con gli anni un piccolo omaggio. In quest’ottica sono, poi, stati premiati la signora più “esperta” del paese: Servolo Maria e il più anziano signore presente: Savio Aldo.

Assegnati i due riconoscimenti principali il Sindaco, coadiuvato dalle piccole vallette, ha poi consegnato altri sei premi seguendo l’ordine decrescente di età dando un bell’omaggio floreale alle femminucce ed ai maschietti una bottiglia di buon vino. Dopo le foto di rito (che si possono tra l’altro prenotare in Comune) la festa e proseguita con convivialità fino al tardo pomeriggio ed è stata chiusa dall’apprezzatissimo intervento del maestro Claudio Boglio.

Un giornata ben riuscita che dimostra come le persone anziane se gli vengono proposte attività di loro interesse sono tutt’altro che restie alla vita sociale.