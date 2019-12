Bra, successo per la cena benefica organizzata dal comitato di Quartiere Oltreferrovia

Gli obiettivi della serata erano tre. Il primo è stato quello di raccogliere fondi da destinare all’Associazione S.O.S BRA chiama BRA, che si occupa di aiutare le famiglie in difficoltà economiche della cintura braidese, con particolare attenzione ai bambini.

Il secondo obiettivo puntava a raggiungere la quota necessaria per l’acquisto di un defibrillatore da posizionare nel quartiere e far sì che la città sia sempre più cardio protetta.

Il terzo obiettivo, non meno importante, era quello di creare associazionismo, di trascorrere una piacevole serata e di solleticare i palati con le eccellenze del territorio. Il menu della serata aveva come protagonisti in cucina il porro di Cervere, la salsiccia di Bra ed i formaggi.