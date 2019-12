Da Andrea Agnelli a Cuadrado, da Fabio Volo a Emma: alla corte di Maurilio un affollato autunno Vip

Dal mondo del calcio a quello dello spettacolo: non si ferma la carrellata di vip che nel corso di un autunno profumato da abbondanti tartufi ha scelto di fermarsi ai tavoli del "Campamac", l'osteria di Barbaresco che ormai da due anni lo chef Maurilio Garola ha affiancato al suo stellato "La Ciau del Tornavento" di Treiso.



L’ultimo personaggio a voler assaggiare le prelibate specialità di Maurilio è stata la nota cantante Emma Marrone: "Bella, brava, simpatica, canta e cucina da Dio, insomma da non lasciarla più andare via – raccontano dal locale –! Grazie Emma per aver brindato con noi con un buon Barbaresco!".



Ma quello con Emma, che dopo la vittoria all’edizione 2010 di "Amici" si è affermata come uno dei nomi più apprezzati del panorama musicale italiano, è solo l’ultimo brindisi di una serie che, dall’inizio di ottobre, ha portato nel locale di Langa il popolare dj, scrittore e volto televisivo Fabio Volo, l’attore e comico genovese Paolo Kessisoglu (Luca e Paolo, Le Iene), il presidente della Juventus Andrea Agnelli, l’ex calciatore Ivan Cordoba (oggi agente del difensore e connazionale Cristiàn Zapata) e i suoi colleghi, loro in piena attività, Juan Cuadrado, forte ala della Juventus e della Nazionale colombiana, e Neto, portiere brasiliano ex Fiorentina e Juve, ora in forza al Barcellona.