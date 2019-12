In festa per la ricorrenza di Santa Cecilia la banda musicale di Mondovì

Domenica 1 dicembre la Banda Musicale di Mondovì ha festeggiato la patrona della musica Santa Cecilia. Nonostante il meteo inclemente che ha impedito la sfilata per le vie cittadine, i musici, dopo la messa nella chiesa di San Filippo Neri, hanno comunque voluto dar fiato agli strumenti improvvisando un piccolo concerto in sala prove per amici e famigliari.

Durante il pranzo presso il Ristorante “Da Elvira” a San Michele Mondovì, sono stati premiati i nuovi musici entrati quest’anno tra le fila del sodalizio ed i musici più “storici” che hanno festeggiato importanti anniversari di presenza in banda. Le targhe per il primo anno nella Mondovì band sono state assegnate a Claudio Borgna e Nicolò Marchetta, nonché allo stesso presidente Mattia Germone, con la gratitudine di tutto il sodalizio. A Manuela Neyret è stata consegnata la medaglia per i 25 anni, mentre l’onorificenza per i 50 anni di musica è andata a Renato Leandretti. Un riconoscimento speciale è stato conferito a Meco Fiandino, che da 65 anni partecipa attivamente all’attività bandistica, continuando con entusiasmo e serietà a mettersi in gioco insieme alle nuove leve.

Le borse di studio offerte dalla famiglia Moro, per quei musici che durante l’anno si sono distinti per l’impegno e la costanza, sono state assegnate a Piero Caffaro e Raffaele Canova, mentre al Maestro Maurizio Caldera ed al suo Vice Alessio Mollo, oltre al ringraziamento di tutti i musici e del direttivo, è stato offerto un piccolo premio per i loro “primi” 15 anni di direzione della Mondovì Band.

A conclusione di una bella giornata di musica e allegria, il presidente ed il direttivo vogliono quindi ringraziare la fondazione CRC per il sostegno nelle varie iniziative, il comune di Mondovì, rappresentato dall’assessore Luca Robaldo, il presidente onorario Ferruccio Dardanello da sempre vicino alla Mondovì Band, Padre Gino ed i padri filippini per le belle parole spese per la banda durante la messa, e Valentina per le fotografie. Infine, il ringraziamento maggiore va a tutti i musici e alle loro famiglie per tutto il tempo e l’impegno che dedicano alla musica e alla banda, senza il quale non si sarebbero potuti ottenere i risultati raggiunti.

Conclusi i festeggiamenti ora la Banda Musicale continuerà la preparazione dei prossimi concerti natalizi, il 16 dicembre al Teatro Toselli di Cuneo, il 23 dicembre al Teatro Baretti di Mondovì ed il 28 dicembre presso la Sala Polivalente a Frabosa Soprana, in cui il pubblico potrà apprezzare i nuovi brani frutto dello studio e del lavoro di questi mesi.