Il ministro De Micheli è a Bruxelles per parlare di Asti-Cuneo (VIDEO)

“Il ministro Paola De Micheli in questi giorni è a Bruxelles anche per parlare di autostrada Asti-Cuneo”. A confermarlo il sottosegretario ai Trasporti Salvatore Margiotta, intervenuto ieri a Limone Piemonte per un sopralluogo al cantiere del Tenda bis per cui ha dato il cronoprogramma dei lavori.

“Anche la questione Asti-Cuneo è ben avviata a soluzione – conclude il sottosegretario Margiotta -. Eravamo in attesa di una lettera di risposta da Bruxelles e mi immagino che nella sua interlocuzione di questi giorni la ottenga. È tutto nelle mani del Ministro”.