Alba: al Centro Ricerche Ferrero l'incontro sulla cimice asiatica

C’è anche Cia Cuneo tra gli organizzatori del convegno dal titolo "Osservatorio cimice asiatica: prospettive e risultati" che si svolgerà ad Alba all'Auditorium Centro Ricerche Ferrero (via P. Ferrero 19) il 10 dicembre prossimo dalle ore 9.

Il presidente provinciale Cia Cuneo Claudio Conterno interverrà nella parte istituzionale. Commenta il presidente: “La cimice asiatica impatta pesantemente anche sul nostro territorio, e dopo qualche anno dalla sua massima diffusione è importante che si sviluppi e potenzi la ricerca, perché non è pensabile agire solamente con i trattamenti di sintesi. La cimice asiatica è solo un esempio: gli insetti provenienti da altri Paesi arriveranno sempre più numerosi in Italia. Si devono trovare soluzioni veloci ed efficaci per affrontare le emergenze future”.

Tra gli interventi previsti:

Lorenzo Martinengo - “Biologia ed andamento delle popolazioni in Provincia di Cuneo”

Simone Bardella e Alan Pizzinat - “Il monitoraggio regionale, presenza del fitofago e danni alla raccolta”

Luciana Tavella - “I parassitoidi oofagi indigeni ed esotici: diffusione e impatto”

Alberto Alma - “Il controllo Simbiotico: un efficace strategia di lotta”

Giovanni Bosio - “La gestione delle strategie di lotta alla Cimice asiatica”