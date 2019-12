400mila euro per contribuire al trasporto degli studenti delle scuole superiori che vivono in aree montane: la Regione conferma i fondi

400mila euro per il trasporto scolastico degli alunni delle scuole superiori che risiedono nei Comuni delle Unioni montane del Piemonte.

Il Consiglio regionale piemontese, riunitosi ieri (3 dicembre), ha approvato l’emendamento proposto dalla Lega, primo firmatario il consigliere della Valsesia Angelo Dago, che prevede stanziamento di fondi destinati a finanziare gli abbonamenti al trasporto pubblico locale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che vivono nei comuni montani.

Lo stanziamento era stato introdotto in via sperimentale nel 2018, grazie all’interessamento dell’assessore regionale alla Montagna Alberto Valmaggia. Ad un anno di distanza, il Consiglio regionale lo ha riconfermato nell’ambito dell’approvazione dell’assestamento al bilancio di previsione 2019.

“Diritto allo studio e opportunità per i territori più disagiati è il connubio che ci ha portato ad approvare questo provvedimento, con il contributo a supporto del trasporto scolastico per gli utenti residenti nei Comuni delle Unioni montane. – dichiara il vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso – Grazie al lavoro dei consiglieri della Lega in Regione possiamo riproporre questo rimborso per gli studenti che era stato introdotto in via sperimentale nel 2018.

Tutti gli interventi che permettono di contrastare l’abbandono delle Terre Alte e di aiutare chi oggettivamente è sfavorito ci vedono e ci vedranno sempre in prima linea”.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dal nostro gruppo che guarda alle esigenze concrete delle persone. – ha invece dichiarato Alberto Preioni, presidente del Gruppo Lega Salvini in Consiglio regionale – Grazie all'impegno del nostro assessore alla Montagna Fabio Carosso e al lavoro dei nostri consiglieri abbiamo valutato questo emendamento che era partito solo in via sperimentale lo scorso anno.

La montagna è tra le nostre priorità, continueremo a lavorare per le Terre Alte, la sfida per i prossimi anni sarà cercare di creare concrete soluzioni per le popolazioni alpine che altrimenti non avrebbero futuro”.

Il Movimento 5 Stelle, in una nota stampa diramata a margine dell’approvazione dell’assestamento al bilancio, parla di una “vittoria”, riferendosi al “via libera allo stanziamento di 400mila euro per sostenere gli spostamenti, con il trasporto pubblico locale, degli studenti residenti in area montana. Un modo per contrastare lo spopolamento della montagna mantenendo sul territorio i più giovani”.

Plauso anche dell’Uncem, Unione nazionale Comuni ed Enti montani: “Riteniamo molto importante la reintroduzione del fondo di 400mila euro destinati ai voucher per il trasporto pubblico che verranno erogati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dei Comuni montani.

Era stato attuato dall'allora assessore alla Montagna Valmaggia, per agevolare i giovani tra i 14 e i 19 anni che abitano nei Comuni montani e che ogni giorno devono raggiungere le scuole superiori con i mezzi pubblici.

Viaggi molto spesso lunghi e anche costosi, con mezzi su gomma e su rotaia. Il voucher permette dunque di abbassare il costo vivo dell'abbonamento.

Uncem aveva chiesto venisse reintrodotto il fondo, per il secondo anno, all'assessore Carosso. Anche il Consiglio delle Autonomie locali, Cal, un mese fa si era espresso in merito.

Numerosi i Consiglieri regionali che hanno sostenuto la proposta: Andrea Cane, Alberto Avetta, Angelo Dago, Monica Canalis, Alberto Preioni. Uncem li ringrazia e attende la costruzione del bando che dovrà essere operativo già per l'anno scolastico in corso”.