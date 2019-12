A Cuneo i vigili del fuoco celebrano Santa Barbara nel ricordo dei colleghi deceduti a Quargnento

I vigili del fuoco di Cuneo hanno festeggiato la loro patrona Santa Barbara con una solenne cerimonia presso il comando provinciale di corso De Gasperi a Cuneo, alla presenza delle massime autorità civili e militari.

La celebrazione si è aperta nel ricordo dei tre colleghi morti a Quargnento. Un evento importante per la città e per la comunità, segno dell’affetto per il Corpo, il più amato. A fare gli onori di casa il comandante Vincenzo Bennardo, visibilmente emozionato.

Bennardo è alla guida del comando provinciale da maggio scorso, atteso da quattro anni, periodo in cui è stato reggente l’ingegner Marco Frezza, comandante del provinciale di Torino.

Dopo la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione della corona ai caduti, il vescovo Bodo ha celebrato la Santa messa, al termine della quale sono state consegnate le varie onorificenze. Non ci sono stati i saggi dimostrativi, ai quali è stata dedicata, proprio in vista della festa del 4 dicembre, l’intera giornata di domenica scorsa, con esibizioni e dimostrazioni di tutti i reparti in forza al Corpo, dai cinofili ai SAF.

Ricordiamo che la Granda conta 4 caserme di vigili del fuoco permanenti (Levaldigi, Saluzzo, Mondovì e Alba) oltre a 17 distaccamenti volontari, che coprono un territorio vasto e logisticamente complesso.

Più di 8000 gli interventi del 2019, fino ad oggi.Tra questi sono 57 gli interventi per frane, di cui la più grave a Venasca con l’evacuazione di circa 40 persone. Ancora, 927 incidenti stradali e 258 soccorsi e salvataggi di persone e una decina di incidenti sul lavoro.