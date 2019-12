A Savigliano, i bambini "pompieri per un giorno" con Grisulandia

Domenica dell’Immacolata dedicata ai più piccoli con l’iniziativa Grisulandia curata dall’associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari delegazione di Savigliano.

Un intero pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 18, in piazza Santarosa con il percorso allestito dai vigili per giocare su discese, salti, arrampicate in totale sicurezza. Un’iniziativa che riscuote sempre successo e che permette ai bambini di diventare pompieri per un giorno.

“Per noi è un’occasione per far divertire i bambini, per farli diventare piccoli pompieri per un giorno - spiega il presidente della delegazione Riccardo Galli - Lungo il percorso potranno destreggiarsi sulla palestrina per l’arrampicata, il passaggio con il ponte tibetano e la classica discesa con la pertica pompieristica. Alla fine sarà rilasciato loro un piccolo attestato del draghetto pompiere Grisù”.

Sempre domenica, il programma di iniziative organizzate dalla Fondazione Ente Manifestazioni con le associazioni locali, in occasione dell’Incantevole Natale, proseguirà sempre domenica 8 dicembre con una merenda con cioccolata calda e vin brûlé a cura del gruppo Alpini. presente inoltre sulla piazza anche il Centro Diurno Eta Beta del Consorzio Monviso Solidale con un mercatino nel quale saranno venduti oggetti prodotti all’interno dei laboratori artigianali del Centro Diurno stesso dalle ore 10 alle 16.30.

Ricordiamo inoltre che per i più piccoli anche domenica e fino al 15 dicembre in piazza Cesare Battisti sarà possibile divertirsi con la caratteristica giostra “Carousel del 900”, i cui biglietti saranno omaggiati dai commercianti aderenti insieme agli acquisti di Natale oppure potranno essere acquistati presso la giostra negli orari di apertura: sabato 7 e domenica 8 dalle 10 alle 19; dal 9 al 13 dalle 15 alle 19; sabato 14 dalle 10 alle 22 e domenica 15 dalle 10 alle 19.