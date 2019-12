Alla festa dei Vigili del Fuoco un lungo applauso per Oscar Pozzetti, compianto responsabile del Distaccamento di Alba

Un lunghissimo e sentito applauso ha accompagnato il momento col quale, nel corso delle celebrazioni per Santa Barbara tenute questa mattina presso il Comando provinciale di via De Gasperi Cuneo, i Vigili del Fuoco della Granda hanno voluto rendere omaggio alla memoria di Oscar Pozzetti, per lunghi anni responsabile del Distaccamento Vdf di Alba, mancato nell’agosto scorso a 58 anni dopo una lunga malattia.



In ricordo dello stimato collega il comandante provinciale del Corpo Vincenzo Bennardo ha consegnato alla vedova di Pozzetti, Loredana Cortese, un attestato di merito, salutato dal caloroso abbraccio dei tanti amici e colleghi presenti alla cerimonia.