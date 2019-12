Assestamento bilancio Regione, Demarchi (Lega): "Più fondi per ricostruzione post alluvione, scuolabus zone montane e soccorso alpino, edilizia scolastica e risarcimento danni selvatici"

Ieri, martedì 3 dicembre, è stato votato l’assestamento di bilancio 2019 della Regione con il quale si gettano le basi per dare risposte concrete alle necessità e alle urgenze del Piemonte.

Soddisfatto il consigliere Demarchi (Lega): "Priorità all'emergenza alluvione con 3 mln di euro e riqualificazione dei nostri fiumi raddoppiando i fondi: rispetto ai 1,3 mln stanziati nel 2018, siamo passati a 2,4 mln del 2019 e ulteriori 2,7 mln stanziati per il 2020. Attenzione alle nostre montagne con 400 mila euro per abbonamento scuolabus nei comuni montani, + 66 mila euro per il soccorso alpino; 4 mln per l'edilizia scolastica, 1,65 mln per le province che ogni giorno devono fronteggiare emergenze strade, neve e altro ancora,1,9 mln per i danni causati dalla fauna selvatica.

Condivido con la Giunta e il gruppo Lega Salvini Piemonte la soddisfazione per il lavoro svolto e sono contento per gli impegni assunti rispetto alle gravi emergenze che interessano tutto il Piemonte e la provincia di Cuneo, in particolare i danni causati dalla recente alluvione, per i quali, già nel mese di ottobre, mi sono impegnato in prima persona presentando un ordine del giorno su pulizia alvei e prevenzione idrogeologico e idraulico finalizzato alla sicurezza e alla prevenzione".