Coordinamento regionale sulla qualità dell'aria, per Marcarino "Alba è pronta alla sfida"

C'era anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Alba, Marco Marcarino, all'incontro indetto dal suo omologo regionale, Matteo Marnati, nella giornata di lunedì 2 dicembre, presso la sede dell’Environment Park di Torino. Oggetto dell'appuntamento, il coordinamento regionale sulla qualità dell'aria, nell’ottica di presentare le attività e i bandi regionali previsti nel 2020.

“Attendo ansioso l’inizio del nuovo anno – dichiara Marcarino che ha partecipato in rappresentanza dell’Amministrazione albese – per attuare le buone pratiche che la Regione promuove attraverso i nuovi bandi”.

L’evento rappresenta l’avvio di un confronto della Regione con i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e con i Comuni dell’agglomerato di Torino in cui per almeno tre anni anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque, risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2.

“Gli obiettivi – prosegue l’assessore in quota Lega – sono la riduzione di PM10 e di NO2 che consentiranno il miglioramento della qualità dell’aria e, di conseguenza, della vita ai nostri concittadini. Anche ad Alba siamo pronti a queste nuove sfide; ci attiveremo per partecipare ai bandi e portare contributi regionali in città”.