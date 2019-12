Elezioni Stampa Subalpina: il giornalista albese Luis Cabasés eletto fiduciario di Cuneo

Il giornalista albese Luis Cabasés, dopo la pausa di un mandato, è stato rieletto per la terza volta fiduciario di Cuneo, ovvero il segretario provinciale dell’Associazione Stampa Subalpina, il sindacato dei giornalisti piemontesi che fa parte della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Cabasés, della categoria professionali, che è già consigliere nazionale della FNSI perché presidente del collegio dei revisori dei conti, rieletto col 68% dei suffragi, sarà affiancato dal collega monregalese Raffaele Sasso (per i professionali).

L’Associazione Stampa Subalpina ha rinnovato i suoi vertici domenica 1 e lunedì 2 dicembre.

Hanno votato 618 giornalisti, di cui 398 professionali e 220 collaboratori. Sono stati eletti il direttivo, le segreterie provinciali e la commissione Pari Opportunità.

La componente di “Insieme per la Subalpina” ha eletto 18 consiglieri su 25 (12 consiglieri professionali, 1 collaboratore e tutti i 5 fiduciari provinciali, mentre “Giornalisti Indipendenti” ha eletto 7 consiglieri (3 professionali e 4 collaboratori). Stefanella Campana (Insieme per la Subalpina) e Maria Stella Giuffrica (Giornalisti Indipendenti) sono i membri della nuova CPO.

Record di preferenze per Silvia Garbarino (La Stampa) con 211 preferenze, Diego Longhin (La Repubblica) con 154, Marco Bobbio (Rai) con 97, tutti di “Insieme”, ed Ezio Ercole con 177 voti in rappresentanza dell’altra componente. Per la prima volta entra in Subalpina un rappresentante del mondo dell'online, Massimiliano Sciullo (81 voti), giornalista di Torinoggi, del nostro gruppo editoriale.

Il 13 dicembre prima riunione del nuovo direttivo, del quale fanno parte anche i fiduciari provinciali, per eleggere presidente, segretario e gli altri incarichi.