Mondovì, ci siamo: domani apre i battenti il nuovo supermercato in via Langhe

Come vi abbiamo preannunciato a più riprese su queste colonne, il nuovo supermercato di via Langhe, a Mondovì, aprirà entro la fine del 2019, anzi, molto prima in realtà: l'inaugurazione ufficiale è prevista domani, giovedì 5 dicembre.

Un argomento sul quale, oltre alle critiche dei cittadini nei confronti dell'amministrazione comunale, che aveva spiegato le ragioni per le quali non era stato possibile impedirne l'edificazione, erano piovuti anche i pareri discordanti di alcuni consiglieri di minoranza, su tutti Giampiero Caramello (Forza Italia) e Guido Tealdi (Lega), contestando l'inutilità dell'opera e tirando in ballo il piano regolatore.

Accuse rispedite prontamente al mittente dal sindaco, Paolo Adriano, che nel corso del Consiglio comunale di sabato 30 novembre ha asserito: "La politica non dovrebbe essere interpretata come l'arte di dire cose non vere. Sostenere che si potessero attuare iniziative per impedire la costruzione del supermercato, significa minare la credibilità del Comune, dell'amministrazione e degli uffici. Non si può immaginare che la politica costringa gli uffici a violare le norme".