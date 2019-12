Ultime ore per partecipare ad "Addobbalo Forte", il concorso natalizio che premia la creatività (VIDEO)

Tutto pronto, ormai, a Roccaforte Mondovì per la seconda edizione di "Addobbalo Forte", concorso natalizio che premia la creatività e l'originalità delle decorazioni e promosso dalla consulta giovanile.

Sta per scadere il termine ultimo previsto per le iscrizioni (giovedì 5 dicembre, adesioni via mail all'indirizzo consultaroccaforte@gmail.com): si comincerà domenica 8 dicembre, con una giornata ideata appositamente per sancire l'inizio della nuova edizione.