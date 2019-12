Intervento per un malore in un'abitazione a Dronero

Intervento dei Vigili del Fuoco per fuga di monossido di carbonio a Dronero. L’intervento alle 2 di questa notte, mercoledì 4 dicembre, in una casa di via Torino su segnalazione del 118.

Oltre all’Emergenza Sanitaria, sul posto sono intervenute la seconda squadra dei vigili di Cuneo e la squadra di Dronero.

All’arrivo i vigili hanno confermato dai rilevatori la presenza di monossido di carbonio nell’abitazione.

Aggiornamento delle ore 9.15:

A differenza di come emerso in un primo momento, non si tratterebbe di un'intossicazione da monossido bensì di un malore.