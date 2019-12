8 dicembre: Eurospin Cuneo aperto

Il punto vendita Eurospin Cuneo, per venire incontro alle esigenze della propria clientela, comunica il seguente orario per la settimana dell’8 dicembre.

· Venerdì 6 dicembre: 8.30 alle 19.30 – continuato

· Sabato 7 dicembre: 8.30 alle 19.30 – continuato

· Domenica 8 dicembre: mattino 8.30 - 13.00 – pomeriggio chiuso

Tutti i reparti saranno aperti al fine di poter garantire ai propri clienti la possibilità di consumare sempre prodotti freschi, genuini e del territorio.

All’interno del punto vendita Eurospin Cuneo troverete una vasta selezione di cesti e idee regalo per le persone a voi care.

Eurospin è la più grande catena discount in Italia, con oltre 10 milioni di clienti, più di 15.000 dipendenti distribuiti in 1.100 punti vendita.

Eurospin è sinonimo di “spesa intelligente” ovvero offrire prodotti di qualità al giusto costo, ponendosi in questo modo come prima scelta per i consumatori italiani nel rapporto prezzo/qualità.

Il punto vendita EuroSpin si trova, in corso Francia 40, a Cuneo

Facebook https://www.facebook.com/Euro-Spin-Cuneo-1483827591847082/