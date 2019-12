Venerdì 6 dicembre, il Porte Aperte dello Studio Galeno di Saluzzo per incontri gratuiti con l’équipe multidisciplinare in ambito pediatrico

Lo Studio Medico Galeno di Saluzzo apre una stagione di opportunità con degli incontri gratuiti rivolti a tutti coloro interessati a conoscere da vicino professionisti e specialità.

Si inizia con il Porte Aperte di venerdì 6 dicembre 2019, in cui l'équipe multidisciplinare in ambito pediatrico, a partire dalle ore 17, sarà a disposizione per effettuare incontri gratuiti con quanti vorranno ricevere informazioni sui vari servizi offerti (logopedia, neuropsicomotricità e psicologia) oppure consulenze su varie tematiche.

"Fare luce su eventuali dubbi, chiarire tempistiche e modalità di intervento o più banalmente illustrare alcune tappe dello sviluppo - spiegano i membri dell'équipe - sono aspetti che quotidianamente mettiamo in pratica nella nostra professione. Molti genitori presentano spesso dubbi, sono confusi circa le caratteristiche del/la proprio/a figlio/a, non sanno a chi rivolgersi precisamente. Da queste osservazioni è nata l'idea di fornire maggior chiarezza. Ci piacerebbe essere disponibili per un confronto attraverso incontri gratuiti."

Quello di venerdì 6 dicembre sarà infatti il primo di una serie di incontri: si parlerà dell'importanza dell'équipe, si potrà approfondire il ruolo di ciascun professionista e capire a chi rivolgersi in caso di bisogno.

I principali ambiti di cui l'équipe multidisciplinare si occupa sono tutti i disturbi dello sviluppo della popolazione pediatrica, afferenti alla sfera motoria, psicologica, della comunicazione e del linguaggio. Nei prossimi mesi si terranno incontri più specifici, mirati ad approfondire determinati temi, come ad esempio i Disturbi dell'Apprendimento.

Studio Medico Galeno - Via Bagni, 1/M - Saluzzo CN - Tel 0175.42088 - studio.galeno@alice.it