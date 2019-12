Buon successo a Rifreddo per la giornata del Ringraziamento

E’ andata davvero bene la giornata organizzata dal Comune e dalle associazioni agricole rifreddesi per celebrare la tradizionale festa del Ringraziamento.

Un evento che si è svolto in concomitanza con il pranzo degli anziani e che ha visto molta gente intervenire sia alle celebrazioni religiose che al pranzo nel Salone Parrocchiale.

Più in dettaglio la giornata ha visto i partecipanti ritrovarsi alle ore 11 per la Santa Messa in cui si sono offerti in segno di ringraziamento alla divina provvidenza i prodotti del raccolto annuale.

Alla fine della celebrazione il sindaco Cesare Cavallo ha ricordato quanto sia importante per l’umanità ricordarsi del proprio legame con la Terra e quanto sia utile cercare di preservarla. Chiusa la parte “istituzionale” i partecipanti alla celebrazione si sono concentrati sulle gustose pietanze e poi intrattenuti in allegria fino al tardo pomeriggio.

Una bella giornata che ricorda una tradizione che nasce nel lontano 1500 come momento di ringraziamento a Dio per il raccolto ma che ha poi saputo rinnovarsi e trasformasi tanto che oggi assume una nuova ed importante valenza sul lato dell’aggregazione sociale e del legame con la terra ed i suoi prodotti.