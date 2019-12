Fiera nazionale del Bue Grasso di Carrù: ecco tutti gli appuntamenti

Ecco gli appuntamenti della Fiera Nazionale del Bue Grasso di Carrù.

Giovedì 12 dicembre. Rassegna zootecnica (in gara tutte le categorie, eccetto i buoi) dalle ore 6 fino alle ore 13. In mattinata si terrà in paese il tradizionale mercato settimanale. Al Palafiera primo “Bollito No Stop” dalle ore 9 fino alle 20.

Venerdì 13 dicembre. Seminario Unesco dalle ore 10 alle ore 12,30. Alle ore 21, si terrà la Consegna del Bue d’Oro al ministro Fabiana Dadone e al colonnello Carlo Calcagni, nell’ambito del convegno dal titolo “Le sfide di oggi per un domani migliore. Vietato arrendersi”. La serata si terrà presso il teatro Fratelli Vacchetti.

Sabato 14 dicembre in piazza Mercato Asta Mondiale del Bue, mentre alle ore 13 al Palafiera Gran Galà del bollito.

Domenica 15 dicembre in piazza Mercato. Rassegna zootecnica con i buoi dalle ore 7 sino alle 13, con l’elezione del Re della Fiera. Nella stessa giornata grande esposizione di bancarelle, macchine agricole, street food, presso l’area mercatale ed il concentrico, dalle ore 7 fino alle 19. “Bollito No Stop” al Palafiera dalle 8 in poi.

Per i visitatori attesi nella "Porta d'la Langa" sarà possibile anche portarsi a casa i due gadget ufficiali della rassegna: il magnete a forma di bue grasso, prodotto dall'hobbista Daniela Grandi, e il bastone dei "Tucau", ripescato dalla tradizione carrucese.