Gli appuntamenti natalizi al Museo Diocesano di Cuneo

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie il Museo San Sebastiano di Contrada Mondovì propone una serie di appuntamenti per adulti, famiglie e bambini. I tre fine settimana che precedono questo momento così importante prevedono laboratori, attività per tutta la famiglia, letture animate e un concerto.

LABORATORI PER BAMBINI

In tre pomeriggi, alle ore 16.00, attraverso la creatività e la manualità, si riscoprirà il profondo significato del Natale.

Il primo appuntamento è fissato per il 7 dicembre con “Aspettando il Natale” laboratorio per famiglie in cui si rifletterà sul senso della attesa realizzando un calendario dell’Avvento.

Seguirà “Chi c’è in quella grotta” il 14 dicembre per realizzare un presepe e infine il 21 dicembre si concluderà con “Le luci della festa” che propone la realizzazione di una decorazione per la casa.

I laboratori sono rinnovati di anno in anno e sono comprensivi di una piccola merenda e sono adatti a ragazzi dai 3 ai 12 anni.

La quota di adesione è di 10€ a famiglia per il primo laboratorio, 6€ a bambino per gli altri. Per coloro i quali desiderino partecipare a più laboratori sono previste riduzioni con la “fidelity card”.

E’ richiesta la prenotazione compilando il form sul sito: www.museodiocesanocuneo.it, oppure inviando una mail a museo@operediocesicuneo.it o telefonando al numero 0171 480612 (martedì, mercoledì e giovedì 9-12). Per consentire una adeguata preparazione di spazi e materiali le iscrizioni saranno accettate fino al giorno precedente l’attività.

TI RACCONTO IL NATALE

Nelle tre domeniche a partire dall’Immacolata Luca Occelli animerà il salone del museo.

Appuntamenti alle ore 11.00 dell’8 dicembre con il “Canto d Natale” di Charles Dickens, a seguire il 15 dicembre con “San Francesco e la Notte di Natale” con Chiara Frugoni e Felice Feltracco e infine il 22 dicembre “Le più belle storie di Natale” di Gianni Rodari.

Tutti e tre gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

NATALE IN MUSICA

Venerdì13 dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa di San Sebastiano si terrà un concerto spirituale della “Cappella Musicale della Cattedrale e della Diocesi di Cuneo” diretta dal M° don Ezio Mandrile e accompagnata all’organo dal M° Roberto Frisia.

A seguire scambio di auguri, vin brulè e panettone davanti al San Sebastian Cafè.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.