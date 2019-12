"Nina devi tornare al Viso": presentazione del libro di Linda Cottino a Verzuolo

A Verzuolo si presenta il libro di Linda Cottino "Nina devi tornare al Viso".

La serata è organizzata dall’ACV (associazione per la tutela del patrimonio culturale verzuolese) in collaborazione con il Corriere di Saluzzo e l’editore Fusta. L'evento è in programma martedì 10 dicembre alle ore 20,45 a Verzuolo presso Palazzo Drago (sede della biblioteca civica), con ingresso gratuito.

Il libro narra la storia della verzuolese Alessandra Boarelli, che fu la prima donna a salire al Monviso nel 1864: costituisce quindi un interessante tassello della storia di Verzuolo che merita di essere conosciuto. Attraverso la ricostruzione della biografia di Alessandra Boarelli il libro descrive l’alpinismo italiano ai suoi albori e traccia un colorito quadro della storia delle donne della borghesia nella seconda metà dell’Ottocento.