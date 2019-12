Saluzzo: con “Oscar” risate assicurate al Teatro del Marchesato

Il cast della Compagnia Fuori Testo al teatro del Marchesato di Saluzzo in "Oscar"

“Oscar" capolavoro comico di Claude Magnier con la regia di Ugo Rizzato per il Teatro del Marchesato, torna in scena per la terna di repliche, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre alle 21, dopo il tutto esaurito e il pieno di risate delle serate del debutto.

“La partecipazione di pubblico è il riconoscimento al piccolo Teatro del Marchesato di Piazza Vineis e agli spettacoli umoristici e brillanti rappresentati dalla nostra compagnia ( " Fuori testo") afferma Rizzato- D'altronde "Oscar " non lascia dubbio sul risultato: risate a crepapelle, tanto che Luis De Funes ne fece il suo cavallo di battaglia nei teatri parigini oltre ad un film di grande successo".

Lo spettacolo viene presentato come esempio di comicità semplice, mai volgare, ma al contempo veloce e scattante, nel quale tutto il cast diventa "una macchina da guerra" su un palcoscenico di situazioni grottesche e inverosimili. La vicenda si svolge a Parigi sul finire del 1960, in piena rivoluzione sessuale e soprattutto giovanile.

Personaggi e interpreti: Bertrand Barnier : Ugo Rizzato , Germaine : Paola Barbero, Colette: Isabella Signorile , Christian Martin : Giorgio Lusso, Bernadette : Gabriella Molineri, Philippe : Lionello Nardo, Oscar : Marino Galizio, Jacqueline: Francesca Luciano, Charlotte : Roberta Ramundi.

Regia di Ugo Rizzato, Tecnico Luci e suoni : Franco Carletti, costumi di Daniela Roasio, scenografia di Ugo Rizzato e Marino Galizio.

Ingresso 8 euro, ridotto 5 euro. Consigliata la prenotazione telefonando al numero 333 6979063 anche whatsapp.

Info: www.teatrodelmarchesato.it info@teatrodelmarchesato.it. I biglietti potranno comunque essere acquistati direttamente in serata, mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo al botteghino del teatro in piazza Vineis 11. Oscar chiuderà le rappresentazioni venerdì 13, sabato 14 dicembre sempre alle 21.