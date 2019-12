Saluzzo, in mostra “Opere libere”: pezzi unici degli studenti della sezione carceraria del liceo Soleri Bertoni

Alla Confraternita della Croce Nera, ( in piazzetta San Nicola) si apre anche quest'anno “Opere Libere” alla sua sesta edizione, sabato 7 e domenica 8 dicembre dalle 15 alle 19.

E’ un progetto del liceo Soleri-Bertoni” che prevede la collaborazione fra gli studenti del Liceo artistico e gli studenti “ristretti” della sezione carceraria dello stesso istituto finalizzata alla realizzazione di “pezzi unici”.

Perché “Opere Libere”?

Come gli anni passati verranno presentate e cedute a fronte di una donazione, opere create con tecniche artigianali specifiche di vari settori (oreficeria, ebanisteria, tarsia, decorazione, ceramica, pittura, grafica) all’interno dei laboratori didattici della sezione carceraria, completati dagli studenti dei corsi di design dell’Arredo e Design dei Metalli e dell’Oreficeria e proposti al pubblico durante le Mostre o Manifestazioni promosse dal Comune o dall’Istituto.

Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico per il proseguimento delle attività scolastiche in carcere.

Collaborano con la referente del progetto Daniela Zinola: Marzia Beltramo, Miriam Fabris, Michele Lanfranco Michele, Marco Odello, Maurizio Rossa, Elena Blengino, Marilena Drago.