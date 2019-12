Tornano a San Giovanni in Borgo Vecchio a Fossano i presepi di Elsa Pinta

Tornano a San Giovanni in Borgo Vecchio i presepi artistici di Elsa Pinta. La mostra inaugurerà domenica 8 dicembre alle ore 16 e la mostra resterà aperta a ingresso libero i giorni feriali dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.

Domenica 15 dicembre, inoltre, tornerà anche la mostra di artigianato locale con le bancarelle che esporranno per tutto il giorno i loro manufatti a partire dalle ore 9. Per informazioni è possibile contattare Barbara Bomboniere al numero 329/2222307.

“Per il secondo anno consecutivo abbiamo il piacere di ospitare nella Chiesa di San Giovanni un evento particolarmente caro, un evento d'arte, presentato con cura maniacale da una vera artista, discreta, restia a ricevere complimenti, meritatissimi, brava e probabilmente unica nella realtà fossanese, Elsa Pinta. La sua passione, ormai consolidata, per quest'arte, associata alla nostra continua voglia di proporre “arte” in tutte le sue forme, ci ha conquistati e coinvolti al punto da ritagliare uno spazio decisamente importante negli eventi che il Borgo Vecchio propone ogni anno alla città e alla provincia da oltre 15 anni. Il presepio che tutti immaginiamo, che cerchiamo in questo periodo natalizio, che riporta all'infanzia i non più giovani, ma che fondamentalmente è insegnamento e scoperta per chi in questa stagione della vita vive l'infanzia; dal nostro presepe casalingo di modeste dimensioni, per ovvie ragioni di spazio, ai grandi presepi allestiti per l'occasione da gruppi e associazioni in saloni e Chiese un po' ovunque. Vogliamo ripetere l'esperienza dello scorso anno proprio in considerazione dell'interesse che l'evento ha suscitato. La presenza fissa dell'autrice Elsa durante la mostra e la sua costanza nel raccontare, spiegare, controllare e segnare puntualmente gli ingressi, ha portato a numeri incredibili, impensati per un evento d'arte a Fossano. Le quattromila visite in un mese di esposizione hanno lasciato un segno, sia nell'artista che nell'organizzazione. L'evento va sicuramente ripetuto e penso possa diventare nel tempo una piacevole costante delle nostre attività culturali. Le capacità artistiche, progettuali, manuali di Elsa sono indiscutibili; dalla programmazione del percorso storico, agli aspetti strutturali, architettonici ed ambientali, dalla ricercata scenografia, alla minuziosa elaborazione scultorea dei personaggi e degli oggetti, con l'uso di materiali poveri e riciclati. Un complesso di elementi e specialità che l'artista fonde in un'unica, geniale e imponente opera. Per superarsi, quest'anno Elsa ha elaborato un secondo capolavoro, che trova posto nella zona absidale, che qui non descriverò, ma lascerò come sorpresa e regalo dedicato, in particolare, ai visitatori più piccoli” spiega Claudio Mana.

Il programma natalizio del Borgo Vecchio proseguirà inoltre con il concerto di domenica 15 dicembre alle ore 21 con i cori Harmonia e 7 Toni.