Svolta green a Villanova Mondovì: dal 2020 attivo il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali

Svolta green per Villanova Mondovì, che, come annunciato dal sindaco, Michelangelo Turco, e dall'assessore all'Ecologia, Guido Preve, dal 2020 attiverà il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali, il cosiddetto "verde".

"Nel corso di questi quindici anni di differenziata - spiegano dal palazzo municipale -, il Comune di Villanova Mondovì ha raggiunto buoni risultati inerenti alla riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti. La separazione delle diverse tipologie merceologiche ha portato innumerevoli benefici sia in termini ambientali, sia in termini economici. Molto però deve essere ancora fatto a partire da un corretto conferimento dei rifiuti vegetali, quali sfalci di giardini e potature".

Ecco, dunque, la novità: "Proprio per questo, l'amministrazione scrivente intende attivare per il 2020 un apposito servizio al fine di gestire nel modo più opportuno il conferimento di questi scarti riciclabili al 100%. Dal 1° aprile sino al 31 ottobre, il giorno del sabato (con scadenza quindicinale) sarà attivo un servizio gratuito di raccolta domiciliare, per far fronte alle innumerevoli richieste pervenute".

Le utenze che intendono aderire al servizio dovranno far pervenire via mail o consegna a mano all'ufficio Ambiente del Comune di Villanova Mondovì entro venerdì 10 gennaio 2020, il modulo di adesione. reperibile presso gli uffici comunali oppure mediante il sito internet dell'ente.

"A ciascuna utenza - proseguono dal municipio - sarà consegnato in comodato d'uso gratuito un contenitore atto all'uso proposto, che dovrà essere custodito all'interno della propria proprietà e perfettamente manutenuto".

Per ulteriori informazioni, contattare lo 0174/698151 (interno 3) oppure scrivere ad ambiente@comune.villanova-mondovi.cn.it.