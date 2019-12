La parabola discendente del Pd nella Granda: dal 36,60% delle europee 2014 al 17,75% delle regionali 2019

Dopo aver preso in esame il voto del centrodestra in provincia di Cuneo dal 2013 ad oggi, vediamo qual è stata la parabola del Partito Democratico, la maggior forza politica del centrosinistra, in questi sei anni considerando, come già fatto con M5S, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, le ultime due consultazioni europee, politiche e regionali.

ELEZIONI EUROPEE 2014 e 2019

Nel 2014, il Pd, nella Granda, aveva ottenuto 110.886 voti, pari al 36,60%, risultato mai raggiunto da una forza politica di centrosinistra in provincia.

Nel maggio del 2019 i consensi si sono pressochè dimezzati: 61.778 (20,14%)

ELEZIONI POLITICHE 2013 e 2018

Nel 2013 i voti alle politiche erano stati 68.682 (20,37%).

Cinque anni dopo, nella consultazione del 2018, erano scesi a 30.056 (18,31%). Un’emorragia di oltre 38 mila voti nell’arco di un lustro.

ELEZIONI REGIONALI 2014 e 2019

Nel 2014, in concomitanza con le europee e trainato da un Sergio Chiamparino col vento in poppa, il partito aveva avuto una buona performance con 74.595 voti (29,71%)

Nel 2019, alle elezioni dello scorso maggio, i suffragi erano stati 46.593 (17,75%).

Considerando che europee e regionali si sono svolte nello stesso giorno, c’è da rilevare che il Pd ha lasciato sul campo circa 15 mila voti, gli stessi ottenuti dalla lista “Monviso” di Alberto Valmaggia.

Se, infatti, si fa la somma dei due dati si vede che, nel complesso, alle regionali il centrosinistra ha confermato gli stessi voti delle europee.

Sul fronte delle scorse elezioni amministrative, che necessitano di una diversa la stessa chiave di lettura, c’è da registrare la sconfitta di Alba, nonostante il sindaco uscente, Maurizio Marello, tesserato Pd, sia stato eletto consigliere regionale. Accanto a questo dato, sempre nell’ultima tornata di maggio, è caduta anche Fossano, città baluardo del centrosinistra nonostante in questo caso il sindaco uscente, Davide Sordella, fosse dichiaratamente “civico” pur avendo goduto nel 2014 del pieno appoggio del Pd.

Nelle “sette sorelle” restano tre i sindaci iscritti al Pd, Giulio Ambroggio (Savigliano), Gianni Fogliato (Bra) e Mauro Calderoni (Saluzzo).