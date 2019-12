Bra, fumata bianca per lo storico bar pasticceria di via Cavour: il nome rimarrà Arpino

Fermi tutti: le serrande dello storico bar pasticceria Arpino si riapriranno con una nuova gestione, ma soprattutto lo stesso nome.

“Buone notizie: iniziati i lavori. Dichiarato il nome del futuro locale. Facciamogli i nostri migliori auguri!”. A dare l’annuncio, nella mattinata di martedì 3 dicembre, è stato Ugo Minini, che con un post su Facebook ha condiviso la notizia tanto attesa da molti braidesi, passati dal caffè della centralissima via Cavour, un’istituzione cittadina.

Così, dopo tre mesi di chiusura, è stata scongiurata la possibilità di perdere quell’insegna tanto cara alla città della Zizzola. Il nome ARPINO non fa riferimento allo scrittore, ma al di lui fratello, il sommo pasticciere Carlo, maestro delle galuperie che sono anch’esse un vanto della capitale del Roero.

Per i nuovi titolari, quindi, uno sguardo in avanti ed uno rivolto indietro, alla tradizione, dove paste alla frutta, bignè alla crema, torte e l’immancabile aroma di caffè saranno di nuovo la cornice per tutti gli avventori, orgogliosi di far parte di un pezzetto di storia locale.