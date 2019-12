Tanti appuntamenti natalizi a misura di bambini a Montà

Le mamme rappresentanti dell'asilo Arcobaleno di Montà organizzano per domenica 15 dicembre il "Christmas Market", bancarella di vendita di addobbi natalizi creati dai bambini della scuola dell’infanzia Arcobaleno. L'esposizione sarà visitabile durante il mercato domenicale nella zona portici di Barò.

Il Comune di Montà, invece, in collaborazione con il Piedibus, ha organizzato i laboratori di Natale “Mani in Pasta”. Saranno i bambini a preparare i dolcetti in un clima festoso con musica, canzoni e addobbi ispirati al Natale. Doppio appuntamento: domenica 8 dicembre per i bambini dell’asilo presso il locale ex Acli a San Rocco e domenica 15 dicembre per i bambini delle elementari presso l'oratorio di San Vito. L’ingresso è libero. I bambini dovranno portarsi un mattarello, un grembiulino e avere le manine pulite per la preparazione dei dolci.