Alba, corso Banskà Bystrica chiuso in direzione corso Europa. Possibili disagi sul traffico cittadino

Operai al lavoro in corso Banskà Bystrica

C’è la riparazione urgente di una perdita rilevata sulla rete del teleriscaldamento alla base della parziale chiusura di corso Banskà Bystrica, la bretella cittadina che, affiancando la zona del Parco Boblingen e della Zona H, collega corso Piera Cillario Ferrero a corso Europa, corso Piave e al cavalcavia di corso Einaudi, verso piazza Michele Ferrero e corso Italia.

Questa mattina, mercoledì 4 dicembre, il Comune ha disposto la chiusura al traffico della corsia in direzione corso Cillario Ferrero-corso Europa, così da consentire ai tecnici Egea di intervenire, in vista della riapertura prevista, salvo inconvenienti, per venerdì 6 dicembre.

Data l’alta mole di mezzi che utilizza questo centrale snodo saranno possibili ripercussioni e disagi sul traffico cittadino, soprattutto nelle ore di punta, di ingresso e uscita dalla città dei pendolari diretti al posto di lavoro.