L’accesso alle scuole di Paesana da via Belloni è un “fallimento totale”? Il sindaco: “Esagerato, non ci sono situazioni di rischi o pericoli”

La riorganizzazione della viabilità e dell’entrata-uscita degli alunni delle scuole di Paesana è un “fallimento totale”? L’accesso al plesso scolastico da via Roma (come avvenuta sino allo scorso anno) sarebbe addirittura “molto meno pericoloso di ora”?

A sostenerlo Fabio Gottero, capogruppo d’opposizione e candidato a sindaco alle elezioni del maggio 2019. Che, in una nota trasmessa alla stampa locale, parla di “macchine che continuano a passare indisturbate e non sanzionate nell’area pedonalizzata.

In alcuni casi passano velocemente. – continua Gottero – Alcuni automobilisti addirittura reclamano con strafottenza il diritto di passare. E non è raro vedere discussioni con i genitori”.

Le parole del capogruppo d’opposizione, a quanto pare, giungono dopo l’episodio di alcuni giorni fa quando, con la strada chiusa ma prima dell’uscita dei bambini (che erano ancora all’interno dell’Istituto comprensivo), un veicolo si è immesso in via Belloni, per recarsi all’area artigianale distante poche decine di metri.

Veicolo che sarebbe stato fermato da alcuni genitori, o comunque famigliari, in attesa dell’uscita degli alunni, che non si sono spostati dalle strisce pedonali. Nel frattempo, gli studenti sono regolarmente usciti da scuola, e il mezzo è rimasto bloccato sino alla riapertura della strada.

“Occorre fare chiarezza: - continua Gottero – o l’area è chiusa al traffico oppure, se non lo è come sostengono alcuni, occorre che vi sia un presidio della Polizia locale in via Belloni, davanti alla scuola e non in Via Roma.

È inutile, poi, rimettersi all’intelligenza ed alla sensibilità dei singoli automobilisti, perché abbiamo visto che, per tanti motivi, è una battaglia persa. Occorre invece fare rispettare le regole sempre e senza eccezioni.

E chi le deve fare rispettare sono i Vigili urbani, non certo i genitori preoccupati per l’incolumità dei propri figli. Altrimenti è meglio tornare a fare uscire i bambini da via Roma, che era molto meno pericoloso di ora. Auspichiamo che le regole vengano fatte rispettare prima che qualche bambino si faccia male”.

Dal Municipio, il sindaco Emanuele Vaudano precisa che, ad oggi, “non si sono mai riscontrate situazioni di pericolo o che comunque abbiano messo a rischio l’incolumità di bambini e ragazzi”.

“È molto semplice. – aggiunge il primo cittadino – I residenti dei Belloni sono chiaramente autorizzati a passare, passo d’uomo e facendo massima attenzione ai bambini, per comprovati motivi di lavoro o legati ad urgenze che impediscano il passaggio prima o dopo l’orario della chiusura strada”.

Vaudano sottolinea che non sempre è possibile avere la presenza fissa di due agenti di Polizia locale per il servizio scolastico. Nel caso in cui vi sia soltanto un agente in servizio, quest’ultimo non può esser spostato da via Roma, dove presidia l’attraversamento pedonale, fermando le auto in transito per garantire il passaggio in sicurezza degli alunni.

Il sindaco va oltre, definendo “esagerate” le parole di Gottero: “Non si può parlare di ‘fallimento totale’ quando siamo riusciti a spostare l’accesso alle scuole da via Roma, asse centrale del paese aperto al traffico, a via Belloni, con la chiusura al transito.

Parlo costantemente con la Polizia locale, che mi riporta come la situazione sia assolutamente gestibile. Ci sono auto che passano, ma torno a sottolineare, facendo massima attenzione. Non riesco ad intravedere questa situazione di pericolo. Se a Sanfront i bambini passano sulle strisce, come a Revello e Barge, mi sembra che a Paesana la situazione sia ancora più sicura.

Che si creino problemi per il passaggio di 4, 5 macchine, oltretutto di residenti, non mi pare il caso.

Non posso bloccare una borgata intera (i Belloni: ndr), i residenti fanno il possibile per non passare, ma c’è qualcuno non può fare altrimenti. Si chiede pazienza ai residenti dei Belloni, che sono venuti in Comune ad incontrami per parlare del problema, e come ne hanno loro chiediamo ne abbiano anche i genitori dei bambini che vanno a scuola: ci va un attimo di pazienza, se una persona deve andare al lavoro deve essere lasciata passare. In una società civile bisogna raggiungere compromessi”.