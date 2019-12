Cena di Natale di Réseau Entreprendre Piemonte a Le Musichall di Torino [VIDEO]

Una serata di auguri e buoni propositi per il 2020 tra gli imprenditori nuovi e "senior" di Réseau Entreprendre Piemonte. Si è svolta ieri sera, al Collegio Artigianelli di Torino, nella splendida sala del teatro Le Musichall, la cena di Natale di tutti i soci, seguita alla consueta riunione di fine anno per l'approvazione del bilancio preventivo.

All'evento hanno partecipato circa un centinaio di persone, accolte dal presidente dell'associazione Giovanni Radis e intrattenute, a sorpresa, anche da alcuni momenti di spettacolo, grazie alla presenza "camuffata" dell'attore Francesco Giorda del Teatro della Caduta e l'intermezzo musicale curato da Franco Minichelli, responsabile dell'Area Torinese di Banca CRS.

Una scelta, quella di festeggiare in una location così rilevante per la storia sociale della città, dettata dallo spirito che ha sempre animato i suoi fondatori, la Congregazione dei Giuseppini del Murialdo: accoglienza, accompagnamento ed educazione dei giovani, con particolare attenzione alle fasce più deboli o emarginate.

La serata ha anche rappresentato l'occasione perfetta per mettere in luce i valori di Réseau Entreprendre, la cui storia inizia in Francia oltre trent'anni fa, nel 1986, da un'iniziativa dell'imprenditore André Mulliez, basandosi sul concetto di accompagnamento di impresa.

Ad oggi, Réseau è una rete di leader d’impresa volontari che affiancano imprenditori "giovani" nella potenziale creazione di posti di lavoro, aiutandoli a raggiungere il successo.

Il percorso di tutoring e monitoraggio può durare anche tre anni. In Piemonte, sono oltre quaranta le start up che hanno potuto spiccare il volo inserendosi in questa dinamica, con circa 70 soci all'attivo.