Al Centro Famiglie di Savigliano nasce la “Stoviglioteca”

Non tutti sanno che a Savigliano esiste la… “Stoviglioteca”. Un servizio di noleggio delle stoviglie di plastica lavabile, messo a disposizione dal Centro Famiglie.

Il kit è disponibile per chiunque. Le stoviglie sono a prestito gratuito su una cauzione di 10 euro. Piatti, bicchieri, posate e caraffe, tutto di plastica, ma lavabile. Due servizi da 60, uno disponibile al Centro Famiglie Ludoteca e l’altro all’Educativa di Strada. Il noleggio è possibile per l’intero servizio se serve, o anche per pezzi singoli. Tutte le stoviglie vanno comunque restituite pulite.

Un’idea utile, in particolare in questo periodo in cui ci avviciniamo al Natale, per evitare di comprare materiale usa e getta in occasione di feste, pranzi e cene, eventi speciali o necessità di tutti i giorni.

“Un’iniziativa nazionale e un fenomeno in aumento - spiega il consigliere comunale Roberto Lopreiato - in un’ottica di maggiore rispetto dell’ambiente. Si chiama Stoviglioteca perchè indica proprio una biblioteca senza libri, dove i libri sono le stoviglie in prestito. SI tratta di un progetto finanziato dalla Fondazione Crc in seguito ad un bando di prevenzione e promozione della salute a cui il Centro Famiglie ha aderito e che ha vinto. Savigliano è comune capofila del progetto che è sostenuto da altri partner ovvero il Consorzio Monviso Solidale e l’Asl Cn1”.

Il progetto è attivo da metà novembre 2019 e si aggiunge ai diversi servizi messi a disposizione dal Centro per le Famiglie.

Dalla Ludoteca allo Spazio Consulenza per i genitori, ma anche corsi di italiano per stranieri e gruppi di parola. Proposte a cui si aggiungono diverse iniziative, come l’importante incontro per l’allattamento con Peer Supporter, che continuano per tutto il corso dell’anno, tra questi anche alcuni momenti dedicati alle festività natalizie: sabato 14 dicembre in piazza Santarosa in occasione dell’Incantevole Natale appuntamento con “Sabato in scatola”; lunedì 23 dicembre dalle 16.30 alle 21 la festa di Natale con il laboratorio di spezie, la visita di Babbo Natale, scambio dei regali e cena in condivisione autogestita.

“Il Centro Famiglie di Savigliano - commenta Lopreiato - è stato visitato dall'assessore alle politiche sociali della passata giunta regionale Chiamparino. L'ex assessore Ferraris ha definì il centro famiglie un modello da imitare”.

Per prenotazione delle stoviglie: 3351273890 Centro Famiglie; 340 4502877 Educativa di Strada.