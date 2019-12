Barolo, poiana addestrata per il "bird control" finisce imprigionata in un sottotetto

Diffusa negli aeroporti per scongiurare il rischio di incidenti sulle piste, la pratica del "bird control", l’allontanamento di volatili non graditi (nella fattispecie piccioni) tramite il ricorso a rapaci ammaestrati alla bisogna, sta evidentemente prendendo piede anche tra i proprietari di immobili civili. O almeno tra quanti di loro, desiderosi di liberarsi dai vari inconvenienti causati dalla presenza di tali colonie, desiderano agire con un sistema che eviti il ricorso a più cruente soluzioni.



La riprova in quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 5 dicembre, quando una squadra di Vigili del Fuoco proveniente dal Distaccamento di Alba è stata chiamata a intervenire nel centro abitato di Barolo per liberare una poiana addestrata che era stata liberata poco prima da una ditta specializzata nel contrasto agli animali infestanti.



Nel mettersi alla caccia delle sue prede qualcosa è evidentemente andato storto e l’animale è infatti finito imprigionato da una rete sottotetto a diversi metri di altezza, riuscendo comunque a liberarsi prima che i suoi soccorritori potessero intervenire.