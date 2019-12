Bra, l’occhio elettronico delle "body cam" registrerà le operazioni della Municipale

A Milano sono arrivate nell’agosto scorso: una prima dotazione di 50 dispositivi (215mila euro la spesa sostenuta dal Comune meneghino) che da alcuni mesi vengono utilizzati dagli agenti per le operazioni potenzialmente più pericolose, per un uso che verrà poi gradualmente esteso a tutte le attività svolte in esterna.



Le stesse motivazioni hanno ora convinto il Comando della Polizia Municipale braidese a mettere a disposizione dei propri effettivi 9 "body cam", piccole telecamere che, come dice il nome, hanno la peculiarità di poter essere indossate, e quindi facilmente azionate da chi ne è dotato, consentendo una ripresa ravvicinata di tutto quanto accade in un determinato contesto.



In arrivo al Comando di via Moffa di Lisio, che per dotarsene ha sostenuto una spesa di circa 3mila euro, i dispositivi elettronici saranno presto indossati dai venti agenti in forza al Corpo guidato dal comandante Mauro Taba durante tutti i servizi e le attività in esterna.



La loro funzione – si spiega dallo stesso Comando – è deterrente, ma anche di sicurezza degli operatori, chiamati spesso ad attività delicate quali interventi nel corso di risse, dissidi familiari, controlli su soggetti potenzialmente pericolosi, e consente di confutare tutto quanto avviene e viene detto durante l'attività. La telecamera funziona in continuo, ma solo dal momento in cui viene azionata inizia a memorizzare, registrando dai 120 secondi precedenti allo start. In casi specifici quanto impresso sulla sua memoria può ovviamente diventare materiale utile per le indagini della magistratura e avere valore di prova in un eventuale giudizio.