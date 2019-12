Da Cuneo a Seul: un successo la presenza di Federico Borgna e Luca Serale all'Italian Chamber of Commerce in Korea

Trasferta in Corea del Sud per la Città di Cuneo, rappresentata a Seul dal sindaco Federico Borgna e dall’assessore Luca Serale. Ospiti dell’ambasciata, dal 28 al 29 novembre hanno partecipato ad un incontro organizzato dalla Itcck (Italian Chamber of Commerce in Korea), la Camera di Commercio italiana in Corea.

Durante l’evento, insieme a Marco Testa, collaboratore cuneese della Camera di Commercio italiana in Corea, hanno presentato Cuneo, il territorio provinciale, le sue peculiarità storico-artistiche e le eccellenze enogastronomiche a un gruppo di giornalisti e a trenta tra i maggiori tour operator coreani.

“Abbiamo riscontrato una realtà che ha recepito in maniera entusiasta e positiva la bontà e le peculiarità del nostro territorio: paesaggio, alta qualità della vita, enogastronomia e outdoor - commentano al rientro dal viaggio il sindaco di Cuneo Federico Borgna e l’assessore Luca Serale - La nostra Città si può porre quindi come vera alternativa alle tappe classiche che da sempre interessano il nostro Paese, con le sue città artistiche e i luoghi storici universalmente conosciuti. Oltre 1 milione di coreani sceglie ogni anno l’Italia come meta per le loro vacanze e, di questi, 2500 vengono in provincia di Cuneo. Abbiamo un grande bacino potenziale e ampi margini di crescita”.