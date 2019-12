Da Rai 3 a Mediaset, maratona e terno in TV di Beppe Ghisolfi

Salva Stati, occupazione nel settore delle banche, valutazione dei titoli di Stato alla base della continuità delle enormi spese correnti pubbliche. Agorà scende in piazza su Rai3 questo venerdì mattina con il ritorno del banchiere scrittore Beppe Ghisolfi in collegamento diretto dagli studi di Torino fra le 9 e le 11. Da sempre gli interventi e le opinioni di Ghisolfi sono considerati di assoluto interesse per i dibattiti e le discussioni che si svolgono fra politici commentatori ed economisti anche per la sua attitudine a esplicare con chiarezza termini e significati talvolta sfuggenti anche agli stessi addetti ai lavori nelle istituzioni.

Gli stessi argomenti saranno al centro del confronto che lo stesso Banchiere scrittore di origini fossanesi avrà negli studi regionali piemontesi del tg 4 di TeleCupole alle 19,30 e successivamente (ore 20,30) in quelli nazionali di Tgcom 24 - reti Mediaset - all'interno della rubrica economica PIL&controPIL.