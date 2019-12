Danni dal maltempo: ad Alba arriva il ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli

Lunedì 9 dicembre il ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, sarà in visita in Piemonte su invito del presidente della Regione Alberto Cirio per visitare le aree colpite dall’alluvione delle scorse settimane e incontrare i sindaci e le istituzioni del territorio.

"Abbiamo voluto organizzare un incontro in Piemonte con il ministro De Micheli, affinché possa comprendere personalmente i danni causati al nostro territorio dall’alluvione delle scorse settimane e le priorità e le urgenze che riguardano il sistema infrastrutturale e della viabilità della nostra regione", sottolineano il presidente Cirio e l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Marco Gabusi.

L’incontro con il ministro è in programma:

- alle ore 11.15 presso la Provincia di Alessandria (Piazza della Libertà, 17)

- alle ore 12.15 presso la Provincia di Asti (Piazza Alfieri, 33)

- alle ore 13.15 presso il Comune di Alba, (Piazza Risorgimento, 1).