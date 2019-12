Revello esce, Saluzzo (Castellar) e Rifreddo si convenzionano: “via vai” generale all’Unione montana del Monviso

L’Unione montana del Monviso come una sorta di porto di mare. Gente che va, gente che viene.

È il dato più saliente emerso dall’ultima assise dell’Ente, guidato dal sindaco di Sanfront Emidio Meirone. Dove l’unanimità da un lato ha approvato il recesso del Comune di Revello dall’Unione, e dall’altra ha dato l’“ok” al convenzionamento delle funzioni montane con i Comuni di Saluzzo e Rifreddo. Lo stesso Rifreddo che – utilizzando una tradizionale locuzione – negli anni ha sempre detto “peste e corna” dell’Ente.

Ma in ballo ci sono i fondi dell’ATO, Autorità territoriale ottimale, e la normativa vuole che i Comuni che non facciano parte di Unioni e che non abbiano nemmeno convenzionate con esse le funzioni montane non possano spartirti la torta. Ecco il motivo alla base dell’avvicinamento, seppur sotto forma di convenzione, di Rifreddo all’Unione del Monviso.

LA “QUESTIONE” REVELLO

Che non corrano buoni rapporti tra Revello e l’Unione è ormai noto. La frattura, diventata col tempo insanabile, si è avuta sull’elezione della Presidenza dell’Ente montano, concordata nell’ormai celebre “cena di Crissolo”, dopo il voto delle Amministrative di maggio, dove si è avuta convergenza sul nome di Emidio Meirone presidente.

Dai banchi del Consiglio (dove rimarrà seduto sino al 31 dicembre) Daniele Mattio non è voluto entrare ulteriormente nel merito della vicenda. “Abbiamo dato le nostre spiegazioni. – ha detto – Non ho nulla da aggiungere. Le decisioni vanno prese, ed è logico che per ogni decisione ci sono due campane, è normale.

Aldilà di ciò, colgo l’occasione soprattutto per salutare e ringraziare tutti i dipendenti dei Comuni con cui ho collaborato. Devo dire che c’è sempre stato un ottimo rapporto. Penso di aver dimostrato sempre il massimo rispetto per il lavoro che svolgono, anche per il direttore Paolo Goldoni. Vanno prima di tutto rispettati i ruoli che uno ha”.

“Ho letto le motivazioni del recesso di Revello – ha invece detto Meirone – e la decisione non è stata assunta a cuor leggero. Non mi fa piacere, non era questa l’intenzione che avevamo quando partiti fondando l’Unione e con chi aggiunto dopo (Revello e Martiniana sono entrati nell’Ente due anni dopo: ndr).

Devo dire che in questi mesi di Presidenza il comportamento del sindaco Mattio e del suo Comune è stato più che lineare e corretto. Non c’è senso di superiorità, tutt’altro. Considero il Comune di Revello autonomo: può fare da solo, con i dipendenti e la forza che ha è tra più importanti dell’Unione. L’unità è andata a rompersi, non sto a sottolinearlo. Ma l’Unione va avanti: dovremo riorganizzarci, il recesso di Revello ci è piombato addosso da giorno all’altro, ma ci fortificato. Spero non succeda più. L’uscita di Revello comporta nuovi costi per il personale, dal momento che erano suoi 5 responsaili del servizio, gente che lavora benissimo, che ha portato tantissimo, e che verrà sostituita con gente di pari valore, ne sono certo. Ma con nuovi costi. I Comuni che hanno più dipendenti e responsabili hanno la responsabilità di tirare il carro. Se Paesana, Sanfront o Crissolo uscissero sicuramente potrebbe essere la fine dell’Unione”.

Dall’opposizione, sentite soprattutto le parole del presidente Meirone, ci penserà Pierguido Fiorina ad analizzare la vicenda sotto un’altra ottica: “Sembra che tutto finisca in gloria. – le sue parole – Ma l’analisi politica va fatta: perché quattro anni fa Revello ha deciso di entrare e ora si tira fuori? Non c’è una sconfitta del provare a stare insieme, aldilà delle differenze? Il futuro dell’Unione qual è? Ho letto che anche Oncino si è ripreso alcune funzioni, Revello esce… qual è lo stato dell’Unione”.

“Oncino ha deliberato quello che riteneva giusto, bisogna vedere se sia davvero giusto. – la risposta di Meirone – Dovremo valutarlo in Consiglio, come Giunta non l’abbiamo ancora preso in considerazione. Occorreva agire su Revello, per Oncino torneremo qui, nell’ottica del coinvolgimento. Il futuro dell’Unione lo dimostra il fatto che si va avanti, si lavora sul progetto di sviluppo da sottoporre a Cirio. Non saremo più in 10, ma in 9: saremo comunque parte importante territorio. Revello era il paese per conformazione meno montano, analizzeremo i motivi di Oncino. Con Mattio ci confronteremo su diversi argomenti”.

Fiorina è tornato a chiedere alla maggioranza se la situazione stia quindi “filando liscia”. “L’Unione è nata senza Revello e Martiniana Po: ha già vissuto senza, torneremo a viverne senza. La meta resta sempre la stessa” ha detto Dora Perotto, sindaco di Brondello.

“Se un Comune sceglie di uscire – ha aggiunto Silvia Rovere, sindaco di Oncino – mi sembra giusto rispettare la scelta dell’Amministrazione, che non ha avuto dubbi”.

LE CONVENZIONI CON SALUZZO E RIFREDDO

Se da un alto Revello esce, dall’altro non si può dire che vi siano nuovi ingressi in Unione. Saluzzo e Rifreddo, infatti, si avvicinano all’Ente montano “soltanto” per il convenzionamento delle funzioni montane. E, come accennato, per accedere alla “spartizione” dei fondi ATO.

Ciò significa che Saluzzo e Rifreddo andranno ad incidere sul “peso” dell’Unione (sia sotto forma di estensione che di popolazione) soltanto in sede di ripartizione dei Fondi ATO. E, ancor più nello specifico, l’apporto di Saluzzo sarà pari al solo Municipio di Castellar.

Un passaggio ben specificato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale dell’ex capitale del Marchesato. Il prosindaco di Castellar Eros Demarchi: “Il territorio castellarese mantiene le caratteristiche di montanità, e quindi abbiamo chiesto il convenzionamento all’Unione del Monviso, di cui prima della fusione facevamo già parte. Dopo lo slittamento dovuto alle elezioni amministrative, siamo giunti al documento condiviso, che avrà scadenza a fine 2023”.

Fulvio Bachiorrini (opposizione) ha ancora chiesto se i vantaggi derivanti dal convenzionamento con l’Unione possano rappresentare una “grande occasione” anche per la collina saluzzese. Eventualità che però non può trovare applicazione perché, come ribadito, si sta parlando soltanto della porzione di territorio legata alla Municipalità di Castellar.

“La questione principale – le parole del sindaco Calderoni – è quella dei Fondi ATO: 500mila euro annui all’Unione del Monviso, poco meno di 6milioni di euro su tutta la Provincia. Cifre significative.

La montanità, ce lo siamo detti più volte, viene decisa sulla base di criteri non scelti dal Comune. È evidente a tutti che la collina di Saluzzo è più montana di tanti altri territori: cambiassero le regole, come chiediamo da 15 anni a questa parte, noi ci candiamo subito”.

“Saluzzo si convenziona – ha ancora detto Meirone – a tutti gli effetti, grazie a Castellar che ne fa parte. Per l’Unione è un aiuto che possiamo avere, il Comune è strutturato motlo bene. Dovessimo chiedere, penso che Mauro non si mai tirato indietro: è stato uno degli elementi fondanti dell’unione territoriale, abbiamo lavorato assieme, rispetto a Rifreddo è ancora qualcosa in più”.