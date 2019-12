Savigliano, ancora impasse tra i consiglieri sul nuovo Regolamento comunale

Rimandato al Consiglio comunale di gennaio il voto finale sull’articolo 41 per il nuovo Regolamento Comunale. Maggioranza e minoranza non sono infatti riuscite a trovare un accordo durante la commissione bilancio di mercoledì 4 dicembre. Ferme le posizioni dei consiglieri di opposizione, contrari alla modifica che comporterebbe la non necessità del numero legale durante l’esposizione di interrogazioni e interpellanze nel Consiglio comunale, mantenendo invariato l’ordine all’inizio della seduta.

“Gli atti fondamentali del consiglio sono le delibere, si parte quindi con quelle” ha specificato durante la commissione il presidente del consiglio Aldo Comina.

“Interpellanze e interrogazioni - ha ribadito il segretario comunale Carmelo Mario Bacchetta - sono atti personali dei consiglieri che interagiscono direttamente con il sindaco o l’assessore di competenza, sono colloqui uno a uno, quindi non è necessario numero legale”.

Su questo ultimo punto però emerge l’impasse per portare in Consiglio un Regolamento approvato all’unanimità.

“Sembra che la minoranza voglia ignorare che questo testo è già frutto di trattativa - ha aggiunto la consigliera di maggioranza Serena Mariano -. Una modifica in questo senso non è lesiva, il confronto è sempre aperto. Non mi sembra un attentato ai diritti della minoranza. Considerato che l’attuale minoranza non ci sarà per sempre”.

Non della stessa opinione i consiglieri di minoranza che invece ritengono importante l’esposizione delle interrogazioni e delle interpellanze anche per la maggioranza.

“L’interrogazione - ha puntualizzato il consigliere Antonello Portera - non è solo un botta e risposta tra due interpellanti, ma è un argomento di interesse della collettività, non è lesiva, ma non vi vedo nulla di male al fatto che sia partecipata”.

“Credo sia fondamentale il numero legale - ha aggiunto il consigliere Marco Racca -. Perché se era presente in passato vuol dire che riguarda argomenti importanti, che potrebbero anche far cambiare idea su certe tematiche alla maggioranza. Se un consigliere non è presente, non può sentirlo. Credo non ci sia la necessità di modifiche il regolamento di questi anni. Chi si candida a consigliere comunale sa che deve assistere alle sedute e ascoltare”.

Considerata la posizione dell’opposizione, la maggioranza si è poi detta disponibile a ritornare alla prima originale stesura del nuovo regolamento in cui si intendeva spostare l’esposizione orale dei documenti alla fine del consiglio, dopo le delibere, l’ordine del giorno e le mozioni, senza numero legale.

“Mi era sfuggito il passaggio di uno spostamento alla fine - ha a quel punto commentato il consigliere Piergiorgio Rubiolo - tanto è vero che quando rendevo partecipi gli altri consiglieri sulle discussioni della commissione, questa cosa non l’ho mai detta. Non per fare una lotta ma voi non considerate un fatto, la maggior parte delle mie interrogazioni e interpellanze con un po’ più di tempo possono essere trasformare in ordini del giorno. In passato sono già state prese decisioni senza confronto diretto, quindi questo secondo me è un altro scivolone della maggioranza. Su questo tema sin da subito abbiamo detto che non saremmo stati d’accordo. Se questo il percorso per me non c’è ne discussione. In questa legislatura abbiamo tenuto un atteggiamento di opposizione decisamente morbido, ma non si può sempre dire che va bene. Questa non vuole essere una velata minaccia ma presentare un panorama. Io farò in modo che le questioni vadano nell’ordine del giorno con obbligo di voto”.

Una “non velata minaccia” che tuttavia la maggioranza non ha apprezzato. “E va bene voteremo, ma noi non abbiamo paura, sono solo un po’ sconcertata da questo atteggiamento” ha commentato la consigliera Mariano.

La discussione, definita dal consigliere Rocco Ferraro di “lana caprina” ha comunque fatto scaldare gli animi in commissione.

“Una questione di lana caprina, sono d’accordo - ha ancora aggiunto Portera -ma non ci vedo niente di male nel cercare l’unanimità. Ora però ci sono due modi con cui risolvere: ci rinunciate voi o ci rinunciamo noi”.

“Qualcuno non ne fa una questione di lana caprina - ha commentato Racca - ma visto che in passato si è sempre fatto così, evidentemente c’è qualcuno che ci tiene molto a questa modifica”.

“Sul piano sostanziale non cambia niente - ha concluso il consigliere Ferraro - ma io ho un diritto-dovere sulle questioni legali con il mio voto, ma sulle interrogazioni posso anche non ascoltarla perché le ho già lette quando sono state presentate scritte”.

La bagarre si è protratta fino al momento delle votazioni sulla modifica che a questo punto la maggioranza ha presentato nella forma iniziale: niente numero legale ed esposizione alla fine del Consiglio comunale. Rubiolo e Racca contrari, mentre Portera astenuto.

La questione sarà quindi discussa direttamente nel Consiglio comunale di gennaio, insieme all’intero testo del nuovo Regolamento e dove con ogni probabilità non incontrerà il voto unanime.