Nel sangue tracce di stupefacenti e alcol quattro volte la soglia consentita: Municipale di Bra denuncia 30enne albese

Continuano i controlli della Polizia Municipale di Bra volti a prevenire e reprimere comportamenti scorretti alla guida.



Nei giorni scorsi un 30enne dell'Albese, coinvolto alla guida della sua Audi in un incidente stradale nei pressi dello svincolo di frazione Bandito, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti per i reati di guida sotto effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, e per aver provocato un incidente in tale stato di alterazione.



Gli agenti della pattuglia di Pronto Intervento giunti sul posto unitamente al Soccorso sanitario e ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bra, hanno sottoposto i conducenti dei mezzi agli accertamenti previsti, con esito positivo per la persona alla guida dell'Audi: dagli esami è emerso infatti un tasso quasi 4 volte superiore a quello consentito e la presenza di sostanze stupefacenti.



Il giovane, oltre al procedimento penale, si è visto ritirare la patente di guida e il suo veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.





ANCORA AUTO IN CIRCOLAZIONE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA

Altre 4 auto sono state sottoposte a sequestro amministrativo nell'ultima settimana, in quanto sorprese in circolazione senza la prescritta copertura assicurativa verso terzi: i controlli sono stati resi possibili grazie all'utilizzo del Targa System, che ha altresì permesso di individuare altri 23 veicoli in circolazione senza la prescritta revisione periodica.

I controlli – fa sapere la Municipale – proseguiranno nei prossimi giorni.