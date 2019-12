Serralunga, principio d’incendio in una cascina

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 5 dicembre, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba sono intervenuti su richiesta di un privato residente in una cascina di località Tezzo, nelle campagne di Serralunga d’Alba, per un principio di incendio partito con tutta probabilità da due ceste contenenti ramaglie.



Le fiamme hanno raggiunto il tetto di un porticato, intaccandone alcune travi per una lunghezza di pochi metri.