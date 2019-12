Si rinsalda il 14 e 15 dicembre la collaborazione di Roccasparvera con l'Associazione Progetto HAR

Qualche tentativo di collaborazione, peraltro di buon successo, c'era già stato nel 2018 - con una mostra, la caccia fotografica di inaugurazione del circuito blu del Bike Park Tajarè a giugno e la passeggiata gastronomica/musicale di settembre - ma da nel biennio 2019/2020 il connubio tra il Comune di Roccasparvera e l'Associazione culturale Progetto HAR si salda in un serie di interessantissimi eventi per tutti.



In corso da metà vi sono le lezioni di musica presso i locali della biblioteca - coordinate dalla referente del settore Musica dell'associazione, Sara Bondi -, le cui iscrizioni sono peraltro ancora aperte per chiunque volesse avvicinarsi allo studio di uno strumento musicale (info@progettohar.it). Il percorso di apprendimento avrà una sua prima tappa pubblica 14 dicembre alle ore 16,45 presso la Confraternita di San Sebastiano con "piccoli HARtisti in concerto - Aspettando la Rocca di Natale" in cui gli allievi daranno prova delle competenze fino a qui acquisite, accompagnati dai maestri e con la partecipazione dell'Orchestra di Flauti di Progetto HAR.

L'ingresso è libero a tutti.

Tale pomeriggio musicale fa da antipasto all'appuntamento di 15 dicembre, in cui ci sarà l'evento clou del Natale roccasparverese, ossia la primissima edizione de "La Rocca di Natale", evento itinerante a squadre che coinvolgerà una sessantina di bambini da zero a tredici anni con la "missione impossibile" di aiutare Babbo Natale a preparare tutto in tempo per la notte dei regali. Mamma Natale, Rudolph la renna, la Regina delle Nevi sono solo alcuni dei personaggi che accompagneranno i piccoli "aiutanti" perchè tutto sia pronto in tempo per la partenza della magica slitta. L'evento è organizzato dall'Associazione Progetto HAR in collaborazione, oltre che con l'amministrazione comunale, con il forno La Fame, il bar Ines, la pizzeria Prosit, il ristorante La Fermata, la Libreria L'Ippogrifo di Cuneo, la neonata associazione turistica Pro Loco "i tre ciuchè", l'AVIS e l'Unione Montana Valle Stura.

A corollario della singolare "caccia al tesoro", vi sarà animazione per tutto il pomeriggio presso i locali comunali, merenda e premi per tutti i partecipanti a fine percorso e, per finire in bellezza, apericena e dj set organizzati dall'AVIS.

Le attività di Progetto HAR continueranno poi durante il 2020, con un percorso di rilancio della biblioteca civica di Roccasparvera e un calendario di eventi culturali serali in via di definizione.

Irene Botto e Fabrizio Biolé, referenti del settore lettura/scrittura dell'associazione:"L'idea di un evento per i piccoli elaborata in collaborazione con il Sindaco Manuel Guerra ha avuto un successo tale che non è stato nemmeno necessario diffondere dei volantini per stimolare le iscrizioni al pomeriggio del 15! In poche ore il numero che ci siamo prefissati come ottimale è stato raggiunto con un entusiasmo tale che davvero non ci aspettavamo! Come l'Associazione si propone di promuovere la Cultura in tutti i suoi aspetti, dalla Fotografia alla Musica all'Arte pittorica, gruppi affiatati che collaborano tra di loro, il nostro settore lettura/scrittura, nato da una manciata di mesi, organizza serate tematiche, gruppi di lettura, esperimenti di scrittura creativa e altro. Per la Rocca di Natale non è stato difficile attingere ai personaggi della vasta letteratura a tematica natalizia. Ma lettura e scrittura ci accompagneranno anche all'interno delle prove e nell'assegnazione dei premi ai partecipanti. E buon divertimento"