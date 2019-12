Auto, come sospendere la polizza assicurativa ed evitare spese inutili

Chi non utilizza l'auto per un periodo di tempo, magari perché impegnato per lavoro all'estero, o più semplicemente è impossibilitato a guidare, può ricorrere alla sospensione momentanea dell'RCA.

Si tratta di un'opzione valida per risparmiare soldi, di cui però molti automobilisti non sono a conoscenza.

Cosa bisogna fare, quindi? In primis, verificare che siano presenti alcuni requisiti.

Va detto di come, è la compagnia a decidere tempi, costi e le modalità della sospensione, a seconda delle clausole previste nella polizza. Non tutte le compagnie prevedono la possibilità di sospendere la polizza assicurativa prima della data di scadenza.

L'assicurazione, inoltre, non può essere sospesa se si trova a cavallo tra le due semestralità. Alcune compagnie, poi, congelano la polizza solamente se sono rimasti oltre 3 mesi di validità residua.

Se ci sono i requisiti necessari per congelare l'RC auto, bisogna inviare una comunicazione tramite raccomandata A/R alla compagnia assicurativa.

Per velocizzare i tempi è possibile inviare una raccomandata tramite portali online specializzati come Ufficiopostale.com, che dà la possibilità di ridurre notevolmente i tempi di attesa.

L'assicurato deve indicare la data di inizio e fine della sospensione, e dichiarare esplicitamente che non circolerà col veicolo privo di copertura assicurativa né che lo parcheggerà sul suolo pubblico.

Inoltre, bisogna inserire le generalità dell'assicurato, i dati del veicolo e della polizza, e restituire la Carta Verde ed il certificato di assicurazione.

Dopo aver completato quest'operazione, l'automobile non è più assicurata, quindi non è possibile circolare, prestarla ad altri o parcheggiarla su strada pubblica.

I costi variano in base alle compagnie assicurative: alcune offrono questo servizio gratuitamente, altre richiedono un sovrapprezzo alla stipula del contratto, ed altre ancora chiedono un pagamento di 20-30 euro al momento della riattivazione.

Quando l'assicurato intende nuovamente circolare con l'auto può procedere alla riattivazione della polizza. La procedura è praticamente la stessa: bisogna inviare una raccomandata A/R alla compagnia assicurativa chiedendo la riattivazione della polizza. Anche in questo caso, è possibile usufruire dei servizi offerti da Ufficiopostale.com.

Bisogna riattivare la copertura assicurativa entro i termini del contratto, altrimenti c'è il pericolo di perdere il premio o l'attestato di rischio.

É importante ricordare che circolare con l'auto con l'assicurazione sospesa equivale a non avere alcun tipo di copertura, con tutti i rischi che ne conseguono.

In caso di controllo, chi circola con la polizza sospesa rischia di incappare in sanzioni pesanti che vanno da 779 a 3.119 euro. Per chi parcheggia l'auto in luoghi pubblici con la polizza sospesa è previsto il sequestro dell'auto con tanto di multa di 800 euro.