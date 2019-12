Le manager preferiscono la Nutella: nuovo primato Ferrero tra le aziende più desiderate

Arriva dall’annuale classifica "Most Attracrive Employers" stilata da Universum, leader mondiale negli studi legati al cosiddetto "employer branding", il nuovo primato di Ferrero nel novero delle aziende più desiderate dai professionisti.



La multinazionale albese, oltre a confermarsi il datore di lavoro più attrattivo di tutto il settore del "fast-moving consumer goods" (beni di largo consumo), è infatti risultata la più ambita in assoluto dalle giovani donne manager, sia con formazione economica (Business), che ingegneristica/scientifica (Stem), davanti a nomi quali – nelle due graduatorie – Luxottica, Intesa Sanpaolo, Ferrovie dello Stato Italiane, LVMH, Giorgio Armani, Calzedonia, Valentino, UniCredit Group, Novartis, Bayer, Johnson & Johnson, Eni, Enel e Fincantieri.



Alba cede invece la prima piazza nella classifica parziale riservata ai professionisti di curriculum economico, dove risulta seconda dietro a Google, seguita poi da Intesa Sanpaolo, Luxottica, UniCredit, Amazon, Ferrari, Apple, Lamborghini, Lvmh.

A livello generazionale, Google è il datore di lavoro che meglio parla ai giovani professionisti, mentre le figure senior si identificano maggiormente con Ferrero. Lamborghini e Lvmh fanno per la prima volta il loro ingresso tra le top 10.



Per i professionisti formatisi nell’area ingegneristica sono sei le italiane a occupare le prime dieci posizioni, che annoverano, nell’ordine, Google, Ferrari, Eni, Apple, Ferrero (che anche qui perde una posizione), Amazon, Enel, Ferrovie dello Stato, Microsoft e Lamborghini.



L’indagine redatta da Universum Global, società svedese leader globale nei progetti di ricerca e consulenza in campo "employer branding", rivela quali siano i datori di lavoro più attrattivi per i professionisti italiani. La ricerca professionisti, giunta alla sua 4ª edizione, ha registrato quest’anno un’ampia partecipazione: più di 8.000 tra giovani professionisti provenienti da 35 settori sparsi su tutto il territorio nazionale e quasi 4.000 professionisti senior, hanno voluto raccontare a Universum il loro punto di vista su carriera e datori di lavoro.



Creata per individuare le aspirazioni di carriera e le preferenze dei protagonisti del mercato del lavoro, la Talent Survey dei Most Attractive Employer in Italia individua i datori di lavoro più ambiti basandosi esclusivamente sulle risposte raccolte attraverso un questionario online distribuito tra novembre e luglio.