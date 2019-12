Revello è famosa anche in Europa grazie a Piero Fraire e al suo richiestissimo Asparago Dolce di Revello

Grazie al sapore autentico e la naturalità con cui viene coltivato, il successo dell’Asparago dolce di Revello non ha confini. Dopo tanta fatica, la soddisfazione di Piero è evidente. Ed ha già aumentata la produzione, con nuovi impianti, sia della varietà Dolce che quella Cardinale. Una produzione che, come ogni anno, sarà ricca di sapore e profumo unici.

Tutto ciò è stato possibile in virtù del metodo di Piero, una coltivazione naturale e rispettosa della stagionalità, e zero prodotti chimici. Anche il diserbo è effettuato, in modo più che rispettoso, dalle oche della fattoria, che piluccano tutto ciò che è intruso, lasciando intatti gli ortaggi. Grande merito va poi ai terreni, siti a Campagnole di Revello dove è situata l’Azienda di Piero, così come l'acqua del Po, che permette una preziosa e incontaminata irrigazione.

Prossimamente verrà messa in onda su Sky24 un’intervista in cui Piero racconta dei suoi asparagi.

Ma l’attesa più grande è per il prossimo raccolto, questa primavera.

Ed è in questo stesse ambiente, e con il medesimo metodo di coltivazione naturale, che l’Azienda Agricola Fraire propone anche tutti una serie di ortaggi. Rigorosamente di stagione, frutta e verdura freschissima e gustosa, gioia per le tavole e benessere per le persone.

Alcune verdure vengono anche fornite già pulite e lavate in giornata, pronte da cucinare o mettere nei piatti.

E va detto anche che saper produtte ortaggi e frutta sana senza prodotti chimici, è frutto di quell’esperienza antica di chi ha coltivato sempre la terra, di chi sa capire come comportarsi in modo naturale nei confronti dei prodotti della terra anche quando magari il clima non è dei migliori. E anche le serre riscaldate in inverno aiutano, riparando la produzione dalle bizzarrie metereologiche.

Un accurato lavoro che va a scegliere sempre il momento migliore per la raccolta, in modo da preservare il più possibile tutte le caratteristiche nutritive e organolettiche di ogni ortaggio o frutto, guardando anche alla bellezza.

I prodotti dell’Azienda Agricola L’Asparago Dolce di Revello possono essere acquistati nel negozio in Via Spielberg 20, allo sbocco in Piazza Risorgimento a Saluzzo. Qui, gli scaffali vengono caricati direttamente da Piero ogni mattina con prodotto fresco, regalando profumi e colori a tutto l’ambiente.

Sicuramente rifornirsi degli ortaggi di questa azienda dà la certezza di far bella figura sui tavoli delle nostre case, riscoprendo il gusto di frutta e verdura ormai quasi scomparsi.

Sicuramente un regalo da farsi per le tavole di Natale.

Il sabato ed il mercoledì l’Azienda Agricola Asparago Dolce di Revello sii propone anche al Mercato della Terra, sotto l’Ala di Ferro di Saluzzo.

Azienda Agricola L’Asparago dolce di Revello - Negozio in Via Spielberg 20 - Saluzzo CN

Cell 328.8057705 - http://www.asparagorevello.it/

https://www.facebook.com/asparagodolcedirevello/