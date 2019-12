Come tradizione vuole da sessanta anni, si festeggia Sant'Aldo

Con l’arrivo del nuovo anno si ritiene opportuno riproporre il ritrovo per festeggiare il nostro onomastico, tradizione che dura ormai ininterrottamente da 60 anni.

Quest’anno l’incontro è fissato la Domenica 12 gennaio 2020 alle ore 12,30 a San Defendente di Cervasca presso il ristorante “non solo BAR” via Nazionale n. 48 – telefono 0171 85158 Vi invitiamo a mettere tutta la vostra buona volontà per cercare di mantenere vitale questa bella e simpatica tradizione che molti ci invidiano e cercano inutilmente di imitare. Non è bello trovarsi insieme almeno una volta all’anno per festeggiare il nostro Onomastico e parlare dell’anno trascorso? E allora, forza amici: facciamoci questo regalo, godiamoci la nostra festa. Sei pregato quindi di non mancare e possibilmente di convincere nuovi Aldo/a, e con un arrivederci al 12 gennaio ti porgo gli auguri di Buone Feste e Buon Onomastico. Alle ore 10,30 i partecipanti al simposio avranno la possibilità di partecipare alla Santa Messa nella chiesa Parrocchiale di San Defendente di Cervasca officiata da Don Aldo Blesio e ricordare con una preghiera tutti gli Aldo che sono mancati. Ricorderemo in particolare don Aldo Silvestro ed il geometra Aldo Borghesi, ultimo fondatore dell’iniziativa che dura da così tanti anni. Al mattino una delegazione dei partecipanti porterà un omaggio floreale sulla tomba del Geometra Borghesi presso il cimitero di Dronero Per necessità organizzativa, onde evitare spiacenti situazioni, si invita a segnalare la propria adesione (in particolare le donne alle quali viene offerto un omaggio floreale), entro il 30 dicembre presso i recapiti: Geom. Aldo Raineri - Busca - Tel. 3398844449 Aldo Mandrile - Cervasca - Tel. 3280523890 PS. Noi non conosciamo tutti gli Aldo ma sono convinto che un invito da parte vostra sarebbe gradito vi preghiamo quindi di collaborare con il passaparola.