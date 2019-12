Il Natale a Fossano: ecco gli appuntamenti di domenica 8 dicembre

Prosegue il calendario di appuntamenti natalizi a Fossano per la domenica dell’Immacolata con un programma tra presepi, sport, musica e arte.

Ecco cosa fare nella città degli Acaja domenica 8 dicembre:

- In Cattedrale, inizia la mostra dei presepi e alberi di Natale delle scuole fossanesi.

- Camminata di Natale con punti sosta per le vie cittadine. Arrivo in piazza 27 Marzo 1861 (detta "piazza delle uova") per l'accensione dell'albero di Natale realizzato da Pro Loco Fossano. Distribuzione di bevande calde e per i più piccoli giri sulla Slitta degli Elfi, gli aiutanti di Babbo Natale.

- In piazza Manfredi, animazione musicale con il cantante e imitatore Pino Colucci, flashmob di danza e simpatiche mascotte natalizie per divertenti giochi fotografici, negozi aperti.

- Alle ore 16, a San Giovanni in Borgo Vecchio, inaugurazione di Arte a Natale e Mostra di Presepi.

- Cussanio si illumina, accensione luminarie e albero di Natale.

- Presepe Vivente e Antichi Mestieri al Centro Equitazione Disabili Onlus di via della Cartiera.

- Al teatro dei Battuti Bianchi esibizione del Coro degli afasici di Alice Cuneo.