Saluzzo, gli antichi canti del Natale al teatro Magda Olivero

“Le musiche del Natale San Francesco e i “Nouvé” provenzali, una tradizione antica di sette secoli” : è il tema dello spettacolo in calendario domenica 8 dicembre, alle 21, al Teatro Magda Olivero di Saluzzo (via Palazzo di città) organizzato dalla Delegazione FAI Saluzzo.

Vuole essere un momento di festa e condivisione dell’antica musica natalizia, nata nel Medio Evo, richiamando l’esperienza delle liturgie, tradizionali e innovative, a partire da San Francesco per arrivare alle corti provenzali.

Una scelta del ricco repertorio conservato proprio della tradizione culturale europea, sarà proposta dall’ensemble “Henno de Rose” ( “La Signora del Rodano), in omaggio alla terra che oggi custodisce il più importante patrimonio storico musicale dei canti di Natale in Europa.

La Provenza è dove i brani dei “Nouvè” (canti di Natale) hanno avuto la loro massima fortuna ed evoluzione stilistica, sulla cui base si sono costruiti i più moderni “cantici al Salvatore”, oggi detti canti di Natale, grazie alla fortuna anche musicale dell’ intuizione della messa in scena della Natività dovuta a San Francesco.

La formazione Henno de Rose ha elaborato questo specifico programma in anni di lunga carriera concertistica. Fanno parte dell’ensemble: Caterina Pedrazzini - voce, Francesco Segreti, ribecca, chitarra, recitazione, Davi Arneodo - voce, flauti, harmonium, Gabriel Arneodo harmonium, cori. Produzione Coumboscuro Centre Prouvençal.

Informazioni e prenotazioni 370/3069154. Mail: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it

L’ingresso è a contributo facoltativo, non inferiore a 5 euro che saranno devoluti alla raccolta fondi per la valorizzazione dell’antica Fonte dei Giardini del Castello di Saluzzo ( nella ex vigna Ariaudo).