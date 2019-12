Un metro e mezzo di neve sulle piste di Crissolo: sabato l’open season dell’Immacolata

L’ultima, copiosa, nevicata del fine settimana non ha fatto altro che dar manforte alla decisione, già annunciata, di aprire il comprensorio sciabile di Crissolo. La stazione sciistica dell’alta Valle Po è pronta ad aprire la stagione invernale già da sabato 7 dicembre, in occasione del week-end dell’Immacolata.

Da anni, infatti, non si giungeva all’apertura dell’Immacolata con una spessa coltre nevosa in grado di far aprire gli impianti senza particolari problemi.

“Gli impianti ed i rifugi – spiegano dalla Monvisoski, società che gestisce gli impianti e le piste – saranno tutti aperti, così come il tapis roulant di Pian della Regina, con un ottimo innevamento grazie anche all’ultima nevicata che ha portato ulteriori 40 centimetri, che vanno ad aggiungersi al metro abbondante sceso. la scorsa settimana”.

Aperture di dicembre in concomitanza con i fine settimana del 7-8 e 14-15: poi, durante le vacanze di Natale, apertura tutti i giorni, da sabato 21 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020.

Dall’Epifania in poi, l’apertura continuerà tutti i sabato, domenica e lunedì.

Listino prezzi invariato rispetto allo scorso anno.

Ecco le tariffe: giornaliero Intero festivo e prefestivo: 21 euro; giornaliero ridotto festivo e prefestivo: 20 euro; giornaliero over 60 festivo e prefestivo: 18 euro; giornaliero ragazzi festivo e prefestivo: 18 euro; giornaliero bambini festivo e prefestivo: 15 euro; pomeridiano (dalle ore 12.30): 15 euro; giornaliero solo tapis roulant: 10 euro; giornaliero baby: omaggio (fino a 6 anni non compiuti, accompagnati da un adulto pagante); seggiovia andata/ritorno: 12 euro; seggiovia corsa singola: 6 euro; giornaliero feriale: 18 euro; giornaliero over 60 feriale: 15 euro.

Gli stagionali: 1 adulto + 1 bambino: 350 euro (anzichè 370); 1 adulto + 2 bambini: 415 euro (anzichè 450); 2 adulti + 1 bambino: 600 euro (anzichè 660); 2 adulti + 2 bambini: 650 euro (anzichè 740); 1 adulto + 1 ragazzo: 420 euro (anzichè 440); 1 adulto + 2 ragazzi: 540 euro (anzichè 590); 2 adulti + 1 ragazzo: 660 euro (anzichè 730); 2 adulti + 2 ragazzi: 775 euro (anzichè 880); i nati dal 2014 in poi sciano gratis; bambini nati dal 2006 al 2013: 80 euro; ragazzi nati dal 2002 al 2005: 150 euro; adulti: 290 euro.